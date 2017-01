Die Dritten

Wie betreffen politische Entscheidungen aus der Hauptstadt die Bundesländer? Was interessiert die Bürger in der Region? Die Fernsehkorrespondenten der Dritten Programme blicken mit regionalem Fokus auf die Hauptstadtpolitik. Denn in Sachsen beispielsweise haben die Entwicklungen der Bundespolitik andere Konsequenzen als in Rheinland-Pfalz.